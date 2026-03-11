Teil der Calwer Sportgeschichte: Beständigkeit und Gemeinschaft – seit 55 Jahren

Spieler der Tischtennis-Gruppe des TSV Calw berichten von Anfängen, Zusammenhalt und der Bedeutung des Dranbleibens.
Ein Freitagabend in der Kimmichstube in Calw: Nach dem Training sitzen Jürgen Rentschler und Ernst Schmid beisammen, essen gemeinsam, trinken ein Bier. Früher war der Tisch voll, heute sind sie zu zweit geblieben. Doch was geblieben ist, ist mehr als Gewohnheit – es ist eine über Jahrzehnte gewachsene Kameradschaft und ein Stück Calwer Sportgeschichte, heißt es in einer Pressemitteilung. Stellvertretend für die Tischtennis-Gruppe des TSV Calw erzählen die beiden von Anfängen, Zusammenhalt und der Bedeutung des Dranbleibens.