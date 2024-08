Tedi in Sulz

1 Noch wird das Sortiment eingeräumt. Aber am Mittwochmorgen findet die Eröffnung statt. Foto: Schneider

Die neue Tedi-Filiale öffnet am Mittwoch, 14. August, um 8 Uhr in der Malmsheimer Straße 1. Das Geschäft ist von Montag bis Samstag geöffnet.









Eine neue Tedi-Filiale öffnet am Mittwoch, 14. August, in der Malmsheimer Straße 1 ihre Türen, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.