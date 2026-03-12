Technologiewerkstatt Albstadt: „Unternehmen sind bei Investitionen zurückhaltend“

Auch Start-ups der Albstädter Technologiewerkstatt haben mit der Wirtschaftslage zu kämpfen. Warum Krisenzeiten jedoch auch Chancen bieten.
Die Technologiewerkstatt in Tailfingen ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2015 eröffnet, hat das Team um Innovationsmanager Daniel Spitzbarth zahlreiche Gründer auf ihrem Weg von der Produktidee zur Marktreife begleitet, Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und mit Workshops und Vorträgen Bildungsangebote für Schüler, Auszubildende und die regionale Wirtschaft geschaffen. In den vergangenen knapp elf Jahren hat sich die wirtschaftliche Gesamtsituation im Land jedoch stark gewandelt. In ihren Anfangsjahren profitierten die Start-ups der Technologiewerkstatt von einem soliden Wirtschaftswachstum. Nach der Corona-Pandemie und dem Beginn des Russland-Ukraine-Krieges ist die deutsche Wirtschaft in eine Rezession gerutscht. Nur langsam hellt sich der Konjunkturhimmel auf.