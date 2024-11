Technologiewerkstatt Albstadt: Blick in die Arbeitswelt von morgen

Blick in die Arbeitswelt von morgen

1 Der Mensch ist am kreativsten, wenn etwas seinen Spieltrieb anregt, wissen Patrick Loechle (links) und Innovationsmanager Daniel Spitzbarth. Foto: Martin Kistner

Digitalisierung, Home Office, Künstliche Intelligenz – die Arbeitswelt wird sich stark verändern. Wie, das ist das Thema der „Innovationswerkstatt“, die am Donnerstag, 21. November, in der Tailfinger Technologiewerkstatt über die Bühne geht.









Ein klassisches Szenario: An einem langen Konferenztisch mit Kaffeekannen und Mineralwasser in der Mitte sitzen, zweifach aufgereiht, gemäß dem Dress-Code kostümierte Firmenangehörige und lauschen – freilich selten ganz und gar gebannt – den Ausführungen des Referenten neben der Flipchart an der Kopfseite der Tafel.