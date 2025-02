Technologie: Kunstprojekt: Wenn die KI für einen wählt

4 Die KI erkennt charakteristischen Gesichtszüge - und leitet daraus ab, welche Merkmale in Gesichtern mit einer bestimmten Parteienpräferenz einhergehen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Künstliche Intelligenz steuert Autos und entsperrt Handys. Doch was, wenn die KI noch viel mehr über uns weiß - oder zu wissen scheint? Wenn sie uns sogar unsere Wahlentscheidung abnimmt?









Link kopiert



München - Kurz in die Kamera schauen und die eigene Wahlentscheidung der KI (Künstlicher Intelligenz) überlassen: Das geht - vermeintlich - im Rahmen eines Kunstprojekts im Deutschen Museum in München. Es gehe um die Kernfrage, wie viel persönliche Freiheit man im Gegenzug für Bequemlichkeit aufzugeben bereit sei, erläutert IT-Professor Alexander Peterhänsel, der die Installation "Smile to Vote" entwickelt hat.