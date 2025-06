Technologie: Andrij Matjucha über Favbet Tech: Wie sich ein iGaming-Entwickler zu einem Technologieführer in der Unterhaltungsindustrie und darüber hinaus entwickelt

Favbet Tech ist Teil der Unternehmensgruppe Favbet, die vom ukrainischen Unternehmer Andrij Matjucha gegründet wurde. Er erzählte, wie die Ingenieurabteilung des Unternehmens moderne Lösungen für hochbelastete digitale Dienste entwickelt.

Sicherstellung von Stabilität uner hoher Last: unfrastrukturelle Lösungen von Favbet Tech

Lesen Sie auch

Favbet Tech arbeitet in einem dynamischen Umfeld, in dem die Plattform täglich Millionen von Transaktionen und große Datenmengen verarbeitet. Eine zentrale Anforderung ist die Aufrechterhaltung der Systemstabilität unabhängig von Marktbedingungen, Lastniveau oder regulatorischen Änderungen.

Andrij Matjucha betont: «Favbet-Plattformen stehen täglich vor hohem Traffic und der Notwendigkeit, zu skalieren. Deshalb sind Technologien, die ein stabiles Arbeiten unter allen Bedingungen ermöglichen, von besonderer Bedeutung.»

Die technische Architektur des Unternehmens basiert auf einem ereignisgesteuerten Modell, das eine sofortige Verarbeitung jeder Benutzeraktion ermöglicht. Dies erlaubt der Plattform, Inhalte anzupassen, Nutzerverhalten vorherzusagen und präzisere Empfehlungen zu generieren.

Künstliche Intelligenz als Instrument zur Verbesserung der Nutzererfahrung

Laut Andrij Matjucha ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Favbet Tech nicht einfach ein Trend, sondern ein praktisches Instrument zur Personalisierung der Interaktion mit dem Nutzer. KI-Algorithmen analysieren Verhaltensmuster, Vorlieben und Aktivitätszeiten der Nutzer, um ihnen die relevantesten Inhalte anzubieten. Neben der Verbesserung der UX wird KI auch für interne Analytik eingesetzt, insbesondere zur Prognose von LTV (Lebenszyklus und Wert des Nutzers), der Abwanderungswahrscheinlichkeit und der Effektivität von Marketingaktivitäten. «KI ist ein Assistent. Sie trifft keine Entscheidungen für Menschen, aber sie hilft, schneller und präziser zu arbeiten», — erklärt Andrij Matjucha. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Datenqualität, denn saubere und gut strukturierte Daten sind die Grundlage für eine effektive Arbeit von KI-Modellen.

Andrij Matjucha: "Personalisierung, Sicherheit und Gamification - sie Schlüsselrichtungen der Entwicklung von Favbet Tech"

Das Unternehmen investiert aktiv in Technologien, die ein neues Niveau der Nutzererfahrung schaffen. Wie Andrij Matjucha erklärt, stehen vier strategische Richtungen im Mittelpunkt, die schrittweise auf allen Ebenen der Plattform integriert werden:

Personalisierung: Einer der Hauptgrundsätze ist die Schaffung einer einzigartigen Erfahrung für jeden Nutzer. Die Plattform passt sich dem individuellen Verhalten, den Vorlieben und der Interaktionsgeschichte an — sowohl im Interface als auch im Inhalt: Angebote, Boni, Benachrichtigungen und deren Zeitpunkt werden individuell angepasst.

Gamification: Spielmechaniken werden in das gesamte Ökosystem der Plattform integriert und gehen über rein unterhaltende Funktionen hinaus. Elemente wie Missionen, Levels, Belohnungen, Fortschrittsbalken und interne Währung schaffen zusätzliche Motivation für die regelmäßige Interaktion mit der Plattform.

Cybersicherheit: In der heutigen digitalen Welt ist Sicherheit ein untrennbarer Bestandteil der allgemeinen Nutzererfahrung und keine bloße Hintergrundfunktion. Andrij Matjucha erklärt, dass Favbet Tech Schutzmechanismen auf Ebene der Architektur, der Transaktionen, der Autorisierung und der Verhaltensanalytik einbaut. KI-Modelle analysieren kontinuierlich Ereignisse auf Anomalien, reagieren in Echtzeit auf verdächtige Aktivitäten, automatisieren Verifizierungsprozesse der Nutzer und schützen Zahlungsdaten. Der Hauptfokus liegt auf dem Aufbau von Vertrauen und der Minimierung von Risiken sowohl für das Unternehmen als auch für seine Kunden.

Künstliche Intelligenz: KI ist kein eigenständiges Modul, sondern das verbindende „Gewebe“, das alle oben genannten Richtungen vereint. Dank maschineller Lernalgorithmen kann die Plattform Wünsche der Nutzer vorhersehen, noch bevor sie klar formuliert sind. KI unterstützt Produktteams, indem sie die effektivsten Lösungen vorschlägt und hilft, die Ergebnisse der implementierten Änderungen vorherzusagen.

Beitrag zur Entwicklung der KI-Community und Technologien in der Ukraine

Andrij Matjucha merkt an, dass Favbet Tech seine Entwicklungen aktiv mit der Fachgemeinschaft teilt. Das Unternehmen verwendet Open-Source-Lösungen, nimmt an technischen Veranstaltungen teil und unterstützt lokale Bildungsinitiativen. Im Jahr 2025 wurde Favbet Tech Mitbegründer des AI-Komitees der Vereinigung „IT Ukraine“ — eines Branchenverbands, der die Agenda im Bereich der künstlichen Intelligenz gestaltet. Das Unternehmen beteiligt sich an der Entwicklung ethischer Standards, berät zur Anwendung von KI in verschiedenen Sektoren und fördert die Idee eines verantwortungsvollen Einsatzes künstlicher Intelligenz.

Andrij Matjucha hat mehrfach betont, dass die Entwicklung von Hochtechnologien in der Ukraine eine strategische Aufgabe ist, die Unterstützung durch die Wirtschaft erfordert. «Heute baut Favbet Tech nicht einzelne Lösungen, sondern ein Ökosystem für die Technologien der Zukunft», — sagte er.

Zukunftsträchtige Technologien: KI in der Entwicklung

Eines der ambitioniertesten internen Projekte von Favbet Tech ist der AI Code Assistant — ein Tool für Entwickler, das innerhalb eines geschlossenen Unternehmensbereichs funktioniert. Dieses isolierte System ist nicht mit externen LLM-Diensten verbunden, was vollständige Vertraulichkeit und Sicherheit des Codes garantiert. Es hilft den Teams, effizienter mit Architekturentscheidungen zu arbeiten, Schwachstellen in der Logik von Programmen zu erkennen, potenzielle Fehler zu analysieren und die Suche nach optimalen Lösungen zu beschleunigen.

Dies ist Teil eines breiteren Trends zur Intellektualisierung interner Prozesse. Künstliche Intelligenz spielt heute eine wichtige Rolle nicht nur bei der Verbesserung der Nutzererfahrung, sondern auch bei der Unterstützung von Entwicklungs-, Analyse- und Produktmanagement-Teams.

Bei Favbet Tech wird KI auf allen Ebenen der operativen Tätigkeit integriert: von der Analyse der Systemleistung bis zur Optimierung der Infrastrukturkosten. Laut Andrij Matjucha geht Favbet Tech vorsichtig mit der massenhaften Einführung von „hybrider KI“ oder generativen Modellen in geschäftskritischen Prozessen um. Das Unternehmen verfolgt einen ausgewogenen technischen Ansatz, bei dem KI-Lösungen schnell skaliert werden, jedoch ohne Risiken für die Stabilität und Sicherheit der Plattform.

Andrij Matjucha und Favbet Tech: der Weg von iGaming zu den Technologien der Zukunft

Favbet Tech verzichtet nicht auf seine Wurzeln im iGaming, das weiterhin eine der Schlüsselbranchen für das Unternehmen bleibt. Doch heute bewegt sich das Unternehmen selbstbewusst in Richtung künstlicher Intelligenz, Produktanalytik, Cybersicherheit und umfassender Lösungen zur Personalisierung. Es entwickelt Technologien, die bereits heute Anwendung in anderen Bereichen wie Fintech und Bildung finden können.

Für Andrij Matjucha und die Unternehmensgruppe FAVBET ist das nicht einfach eine Geschäftserweiterung. Es ist der Beweis dafür, dass Hightech-Produkte auf Weltniveau in der Ukraine entwickelt werden können und die Zukunft der digitalen Erfahrung mitgestalten.