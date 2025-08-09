Techno-Party bei über 30 Grad: Hunderttausende bei heißer Street Parade in Zürich

Das Leben und die Liebe stehen im Zentrum der riesigen Straßen-Party in der Schweiz. Für die Gesundheit der Teilnehmer sorgen unter anderem große Sprinkleranlagen und Drogen-Checks.
Zürich - Trotz großer Sommerhitze mit rund 33 Grad haben nach Angaben der Polizei Hunderttausende Menschen bei der Street Parade am Seeufer in Zürich gefeiert und getanzt. Entlang der Route der 29 Musik-Trucks wurden große Sprinkleranlagen aufgestellt, um die Menge etwas abzukühlen. Manche Gäste sprangen zum Temperaturausgleich in den Zürichsee.