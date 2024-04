So war der erste Kirchenrave in Ichenheim

1 Jugendliche ab 13 Jahren waren bereits am frühen Abend eingeladen. Sie tanzten ausgelassen zur aufgelegten Musik von DJ Samuel Fischer, der von der Empore aus alle im Blick hatte. Foto: Lehmann

Zum ersten Kirchenrave hatte die evangelische Pfarrerin der Emmausgemeinde Neuried Anna Schimmel in das Gotteshaus in Ichenheim eingeladen. Zunächst blieb die bunt angestrahlte Tanzfläche leer – doch das änderte sich zu späteren Stunde.









„No Churchy blabla – only Rave unterm angestrahlten Kreuz – Beat und Bass im holy Kirchenraum“ – mit diesen Worten lud Pfarrerin Anna Schimmel zum „Kirchenrave “ in die evangelischen Kirche in Ichenheim ein. Erstmals wurde der Kirchenraum zum Dancefloor und fand regen Zuspruch – allerdings erst zur späten Stunde.