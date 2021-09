Unfall auf A 81 Sechs Kilometer Stau und Totalschaden an zwei Autos

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der A 81 auf der Gemarkung Vöhringen entstand an zwei Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Außerdem bildete sich ein sechs Kilometer langer Stau.