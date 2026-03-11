Technischer Defekt: Linienbus zieht Ölspur hinter sich her

1 Ein Bus der BVB-Linie 38 zog eine lange Ölspur hinter sich her (Symbolfoto). Foto: Tim Nagengast Die Fahrbahn der B 34 zwischen Wyhlen und Grenzach musste zur Reinigung gesperrt werden.







Ein Linienbus der Basler Verkehrsbetriebe (Linie 38) hat am späten Montagvormittag für größere Verkehrsbehinderungen auf der B 34 zwischen der Kantstraße und „Ob dem Dorf“ gesorgt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg auf Nachfrage bestätigt, hatte der Bus aufgrund eines technischen Defekts Motorenöl verloren. Die Ölspur, die der Bus hinter sich her zog, war bis zu einem Meter breit und rund 1,2 Kilometer lang. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch der Werkhof, die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma im Einsatz. Diese kümmerte sich um die Bindung des ausgelaufenen Öls. Dafür wurde eine Verkehrsumleitung eingerichtet. Die Gründe für den technischen Defekt sind laut Polizei nicht bekannt.