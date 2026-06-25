Technischer Defekt: In Neuenburg ist für fünfeinhalb Stunden der Strom ausgefallen

Von 7 bis 12.30 Uhr hatten 1000 Neuenburger Haushalte am Donnerstag keinen Strom.
In der Zähringerstadt ist am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr die Stromversorgung ausgefallen. Gegen 12.30 Uhr konnte die Firma Badenova Netze die Versorgung von rund 1000 betroffenen Haushalten wiederherstellen.
Ursache des Stromausfalls war ein technischer Defekt an zwei Verbindungsstellen zwischen zwei Stromkabeln, heißt es in einer Mitteilung.
Die Fehlerstelle lokalisiert
Die Mitarbeiter von Badenova Netze konnten die Fehlerstelle lokalisieren und die Versorgung über alternative Netzverbindungen wiederherstellen. Die betroffenen Stellen wurden anschließend freigelegt und repariert.