Technischer Ausschuss Albstadt: Die Tage der Erlöserkirche sind gezählt

Diese Weihnachten werden die letzten sein, welche die evangelische Erlöserkirche auf Langenwand erlebt. Der Abrissauftrag ist vergeben, am 12. Januar tritt der Bagger in Aktion.
Auf 72 Lebensjahre hat es die Erlöserkirche gebracht; für ein Gotteshaus ist das nicht besonders viel. Hilft aber nichts: Die schrumpfende Kirchengemeinde konnte sich den bisherigen Immobilienbestand nicht mehr leisten, die Pfarrstelle war nur noch befristet, und so beschloss man schweren Herzens, sich von der Erlöserkirche und ihrem Pfarrhaus zu trennen. Die Stadt kaufte sie, allerdings nicht um sie zu nutzen, sondern um sie abzureißen und das 2700 Quadratmeter große Grundstück mit Wohnhäusern zu bebauen.