In Ostdorf und Engstlatt fiel zeitweise der Strom aus.

Eine technische Störung hat die die Stromversorgung in Ostdorf und Engstlatt unterbrochen.









In einer Pressemitteilung informieren die Stadtwerke darüber, was passiert ist: Ein Kabelbrand an einem 20-Kilovolt-Masten habe am späten Samstagabend zu einem Stromausfall in den Balinger Stadtteilen Ostdorf und Engstlatt geführt.