1 Foto: Stadt Auch in diesem Jahr wird es abends kein Freiluftkino in Lahr geben.







Link kopiert



Die Kinosommernächte auf dem Urteilsplatz finden in diesem Jahr nicht statt. „Aufgrund kurzfristig aufgetretener technischer Probleme für die Leinwand müssen wir schweren Herzens das Open-Air-Kino in Lahr absagen,” informiert Jan Maier, Geschäftsführer der Forum-Kinos, in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.