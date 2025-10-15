Technikraum verschwunden: Hat die Stadt Bad Wildbad ihre eigene Schule beklaut?

Böse Überraschung nach den Sommerferien: Urplötzlich war der Technikraum der Wilhelmschule verschwunden. Die Eltern wehren sich gegen diesen Verlust. Was sagt die Stadt?
Gab es einen Diebstahl in der Bad Wildbader Wilhelmschule? Das könnte man zumindest vermuten, wenn man den Brief liest, den der Elternsprechervorsitzende Florian Munde an unsere Redaktion geschickt hat. „Hilfe, der Naturparkschule wurde der Werkraum gestohlen“, heißt es da in großen Lettern als Überschrift. Die Rede ist vom „Tatort Wilhelmschule“, in dem der „Werkraum plötzlich verschwunden“ sei – und „Eltern und Lehrer fassungslos“ zurücklasse.