Samsung will Mini-Roboter fürs Zuhause auf den Markt bringen

Einen Preis für den kleinen Roboter nennt Samsung weiterhin nicht.

Vor fünf Jahren sorgte Samsung auf der Technik-Messe CES mit einer gelben Roboter-Kugel für Aufsehen. Bald soll es sie nun zu kaufen geben.









Las Vegas - Samsung wird einen schon vor Jahren angekündigten kugelförmigen Roboter fürs Zuhause als Produkt auf den Markt bringen. Das Gerät mit dem Namen Ballie AI werde in diesem Jahr verfügbar sein, kündigte der Elektronik-Riese zum Auftakt der Technik-Messe CES in Las Vegas an. Zum Preis gab es weiterhin keine Angaben.