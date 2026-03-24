Ist Künstliche Intelligenz für Beziehungen und Freundschaften ein Risiko? Welche Unterschiede zeigen sich zwischen den Generationen oder zwischen Männern und Frauen? Eine neue Umfrage gibt Antworten.
Berlin - Künstliche Intelligenz verändert in den kommenden Jahren grundlegend unser Sozialleben - damit rechnet gut die Hälfte der Menschen in Deutschland. Laut einer repräsentativen Umfrage von Bitkom Research antworteten 54 Prozent mit "Ja" auf die Frage, ob KI Beziehungen und Freundschaften zwischen Menschen in den nächsten zehn Jahren grundlegend verändern werde. 30 Prozent meinten "Nein", 16 Prozent sagten "Weiß nicht".