Technik-Käpsele überzeugt: Neurieder Schüler gewinnt Landeswettbewerb „Jugend forscht junior“

Wie kann man alte Blei-Akkus regenerieren? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Neurieder Schüler Manuel Becherer und gewann mit seinem Ergebnis bei „Jugend forscht“.

Manuel Becherer hat mit seinem Projekt „Wie kann man alte Blei-Akkus regenerieren?“ beim Wettbewerb „Jugend forscht junior“ gleich doppelt überzeugt. Der Jungforscher der Realschule Neuried gewann sowohl beim Regionalwettbewerb Südbaden am 26. und 27. Februar in Freiburg als auch beim Landeswettbewerb Baden-Württemberg am 7. und 8. Mai in Balingen jeweils den ersten Platz im Fachgebiet Technik. Entwickelt und umgesetzt wurde das Projekt im Schülerforschungszentrum Region Freiburg (SFZ).

In seiner Arbeit beschäftigte sich Manuel mit einem alltagsnahen und zugleich hochaktuellen technischen Problem: dem Kapazitätsverlust älterer Blei-Akkus, wie sie beispielsweise in Elektrogabelstaplern eingesetzt werden. Der Hauptgrund für den Leistungsverlust solcher Akkus liegt in der sogenannten Sulfatierung der internen Bleiplatten, heißt es in einer Mitteilung des SFZ Region Freiburg.

Neurieder entwickelt kompaktes und preisgünstiges Gerät

Diese Bleiplatten sind das zentrale Verschleißteil eines Blei-Akkus. Mit zunehmendem Alter bildet sich eine feste Sulfatschicht, die die nutzbare Kapazität stark reduziert und Akkus oft frühzeitig unbrauchbar macht, wird weiter erklärt. Der Neurieder Realschüler entwickelte dafür ein kompaktes und preisgünstiges Gerät, das gezielt kontrollierte, kurze Hochstromimpulse in den Akku einspeist. Ziel dieser Stromimpulse ist es, die Sulfatschicht auf den einzelnen Bleiplatten abzubauen und damit die ursprüngliche Kapazität des Akkus möglichst weitgehend wiederherzustellen. Im Anschluss testete der Jungforscher sein Gerät an älteren Blei-Akkus, um systematisch zu untersuchen, ob und wie effektiv eine Regeneration durch Desulfation tatsächlich funktioniert und wie lange ein solcher Regenerationsprozess dauert.

Fachjurys würdigten eigenständige Entwicklung

Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Kapazität vieler Akkus deutlich verbessern lässt – ein vielversprechender Ansatz zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung, so die Mitteilung weiter.

Die Fachjurys auf Regional- und Landesebene würdigten insbesondere die praxisnahe Problemstellung, die technisch saubere Umsetzung sowie die eigenständige Entwicklung und Erprobung des Geräts. Auch der nachhaltige Aspekt des Projekts spielte eine wichtige Rolle bei der Bewertung. „Der doppelte Wettbewerbsgewinn unterstreicht nicht nur Manuels außergewöhnliches technisches Talent, sondern auch die Bedeutung außerschulischer Lernorte wie des Schülerforschungszentrums Region Freiburg, an denen junge Menschen ihre Ideen unter professionellen Bedingungen verwirklichen können.“

Schülerforschungszentrum

Das Schülerforschungszentrum Region Freiburg bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit naturwissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, zu erforschen und zu erfinden. Weitere Infos unter www.sfz-region-freiburg.de.