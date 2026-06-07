Technik-Käpsele überzeugt: Neurieder Schüler gewinnt Landeswettbewerb „Jugend forscht junior“

Wie kann man alte Blei-Akkus regenerieren? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Neurieder Schüler Manuel Becherer und gewann mit seinem Ergebnis bei „Jugend forscht“.
Manuel Becherer hat mit seinem Projekt „Wie kann man alte Blei-Akkus regenerieren?“ beim Wettbewerb „Jugend forscht junior“ gleich doppelt überzeugt. Der Jungforscher der Realschule Neuried gewann sowohl beim Regionalwettbewerb Südbaden am 26. und 27. Februar in Freiburg als auch beim Landeswettbewerb Baden-Württemberg am 7. und 8. Mai in Balingen jeweils den ersten Platz im Fachgebiet Technik. Entwickelt und umgesetzt wurde das Projekt im Schülerforschungszentrum Region Freiburg (SFZ).