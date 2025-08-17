Technik in der Gastronomie: Wenn ein Roboter die Speisen bringt

Tannika heißt der neue Roboter im Haus Tannenberg in Todtnauberg. Wie die Technik das Personal entlasten, aber nicht ersetzen soll, erzählen die Wirte Marta und Christopher Rastetter.
„Es wird immer schwieriger, gute und verlässliche Mitarbeiter zu finden – und die wenigen, die man hat, sind oft am Limit“, schreibt das Wirte-Ehepaar Marta und Christopher Rastetter vom Haus Tannenberg in Todtnauberg in seinem Post als sie sie ihren „Neuzugang im Team“, ihren Roboter Tannika, in den sozialen Medien vorstellen.