Technik: EU genehmigt Millionen für Chip-Testsysteme aus München

Mikrochips stecken in Smartphones, Autos, Computern. Sie werden immer komplizierter - und auch, sie zu testen. Ein Münchner Start-up will die Lösung bauen.
Brüssel/München - Deutschland darf die QuantumDiamonds GmbH mit mehreren Millionen Euro beim Aufbau einer neuen Produktionsstätte für Halbleiter-Prüfgeräte in München unterstützen. Der Direktzuschuss von 76 Millionen Euro werde dazu beitragen, "die Position und Autonomie der EU in der Halbleiter-Wertschöpfungskette zu stärken", teilte die EU-Kommission mit. Das Münchner Start-up will mit einem neuen Testverfahren für Mikrochips auf dem Weltmarkt mitmischen.