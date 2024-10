Brandmaier stellt zum wiederholten Mal seine Produkte für den ÖPNV auf der weltgrößten Bahnmesse, der Inno-Trans in Berlin aus. Von Dienstag bis Freitag ist diese im Zwei-Jahres-Turnus stattfindende Messe die entscheidende Plattform, um seine Produkte rund um die Bahn und ÖPNV zu präsentieren.

Brandmaier liefert nicht nur die Anzeigen, sondern auch die komplette Software im Hintergrund, welche die Live-Daten der Fahrpläne einliest, aufbereitet und auf der jeweiligen Anzeigen darstellt.

Das Unternehmen berichtet: „Der Hauptfokus liegt momentan bei solarbetriebenen Haltestellenanzeigen, die im Rahmen der Erweiterung und Verbesserung des ÖPNV sehr gefragt sind. Dabei sorgt die stromsparenden LCD-Technik bei hoher Auflösung für eine optimale Lesbarkeit bei Tag und Nacht – und das über mehr als 20 Jahre hinweg.“

Komplette Fertigung in Horb im Heiligenfeld

LED-Anzeigen mit einer ebenso hohen Lebenserwartung – anders als die Displays am Horber Bahnhof – vervollständigen das Portfolio nicht nur, sondern sorgen mit ihrer extrem modularen Bauweise für maximale Flexibilität und Individualisierung. In der Pressemitteilung heißt es: „Durch die komplette Fertigungstiefe im Horber Heiligenfeld darf sich Brandmaier zu den wenigen Firmen in Deutschland einreihen, die solche Anzeigen selbst entwickeln und produzieren.“

Das sorgt nebenbei für lokale Lieferketten und hält die Wirtschaft im Schwarzwald weiter am Leben. „Wir produzieren nicht nur alle LED-Module selbst, sondern bauen auch die meisten Gehäuse in Horb“, so Brandmaier. Die fertigen Produkte werden anschließend in die gesamte Welt geliefert.

„Stromeinsparung ist das Gebot der Stunde“, so Geschäftsführer Markus Brandmaier. Den hohen Strompreisen geschuldet müssen immer mehr Kommunen den Stromverbrauch in allen Bereichen massiv reduzieren. Brandmaier trägt einen ganz erheblichen Teil mit seinen extrem stromsparenden LCD-Anzeigen dazu bei. „Ganz nebenbei können dadurch auch erhebliche Kosten für den Tiefbau und Kabelverlegearbeiten eingespart werden“, teilt das Unternehmen weiter mit.

Gesamtes Parkleitsystem in Hamburg ausgerüstet

Vor kurzem lieferte Brandmaier alle Anzeigen für den Busbahnhof in Jena mit dieser Technik. Mit 3W Leistungsaufnahme sind diese Anzeigen unschlagbar, so Brandmaier weiter. Weitere aktuelle Großprojekte sind der Busbahnhof in Gera sowie viele Anzeigen im Rhein-Main-Gebiet. Selbst alle Anzeigen vom Parkleitsystem in Hamburg hat Brandmaier mit diesen LCD-Anzeigen ausgerüstet.