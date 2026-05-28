Technik am Wasserfall: Einblicke in Wasserkraft und Geschichte in Triberg

Gäste aus der Schweiz sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung erhielten in Triberg Einblicke in ein besonderes Technik- und Kooperationsprojekt.
Im Rahmen des kürzlich abgehaltenen Schinkenfestes waren mit Landratspräsident Ruedi Cathry und Landesamtmann Christian Arnold zwei Gäste aus der Schweiz vor Ort, mit denen Triberg bereits seit längerem in Sachen Bahn-Rundwanderwegen kooperiert. Da Cathry auch Mitglied der Geschäftsleitung der energieUri AG ist, die 40 Prozent des von der „Schweizerischen Bundesbahnen AG“ benötigten Stroms liefert, wurden die Gäste auch zur Besichtigung eines Turbinenhauses neben den Wasserfällen eingeladen.