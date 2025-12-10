SpaceX von Elon Musk ist unverzichtbar für das US-Weltraumprogramm. Laut einem Bericht plant die Firma einen milliardenschweren Börsengang - und könnte das Vermögen des Tech-Milliardärs noch steigern.
San Francisco - Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX will laut einem Medienbericht mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen Dollar (rund 1,3 Billionen Euro) angestrebt, schrieb der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.