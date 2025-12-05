SpaceX von Elon Musk ist unverzichtbar für das US-Weltraumprogramm. Laut einem Medienbericht plant die Firma einen Börsengang im kommenden Jahr - und könnte den Tech-Milliardär noch reicher machen.
San Francisco - Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX hat Investoren einem Medienbericht zufolge einen Börsengang in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Aussicht gestellt. Zugleich erwäge SpaceX, dass einige Mitarbeiter und frühe Geldgeber Aktien verkaufen können, schrieb die Website "The Information". SpaceX solle dabei insgesamt mit 800 Milliarden Dollar (gut 687 Mrd Euro) bewertet werden, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.