Teams können sich anmelden: Was Teams aus dem Kreis Calw zum Stadtradeln wissen müssen

Das Stadtradeln im Kreis Calw geht wieder an den Start. Dabei geht es darum, vom 30. Juni bis 20. Juli möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Anmelden können sich Interessierte als Team oder sie treten einem offenen Team bei, das es in zahlreichen Gemeinden gibt. Dabei geht es um Umweltschutz – aber auch Preise gibt es zu gewinnen.

Der Landkreis Calw nimmt auch dieses Jahr zum sechsten Mal an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis teil. Ab Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 20. Juli, radeln der Kreis und seine Kommunen für ein gutes Klima mit.

Seit 2008 treten Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs war. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte.

Interessierte können sich online für den Landkreis Calw oder für eine der 14 teilnehmenden Kreiskommunen anmelden, ein Team gründen oder einem Team beitreten, um Rad-Kilometer zu sammeln. „Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit – aber schon zwei Personen sind ein Team.

Offene Teams in zahlreichen Gemeinden

Alternativ kann einem „Offenen Team“ beigetreten werden, die es in jeder Kommune gibt. Dabei sind: Altensteig, Althengstett, Bad Herrenalb, Bad Liebenzell, Bad Teinach-Zavelstein, Bad Wildbad, Calw, Ebhausen, Egenhausen, Haiterbach, Nagold, Neubulach, Schömberg und Wildberg.

Mehmet Tubay, kreisweiter Koordinator der Kampagne im Landratsamt Calw, fasst zusammen: „Der Stadtradeln-Wettbewerb ist auch in diesem Jahr ein fester Termin im Kalender unseres Landkreises. Wir zeigen gerne: Radfahren ist nicht nur klimafreundlich, sondern fördert auch die Gesundheit und liegt uns im Landkreis Calw am Herzen – so wie vielen anderen Landkreisen in Baden-Württemberg.“

Für die Planung von individuellen Radtouren während des Aktionszeitraumes kann das digitale Tourenportal vom Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald hilfreich sein. Dieser ist online abrufbar. Damit die Fahrradtour auch gut vorbereitet und schon zu Hause geplant werden kann, haben das Landratsamt Calw und die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald jetzt eine neue wetterfeste Fahrradkarte aufgelegt.

Als Besonderheit für alle aktiven Nutzer ist die neue Fahrradkarte auf wetterfestem Material gedruckt, so dass sie auch für die spontane Routenfindung unterwegs geeignet und ausreichend robust ist. Informationen oder Bestellungen der Radkarte sind auch möglich bei der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald unter Telefon: 07052/ 816 97 70 oder per E-Mail an: info@mein-schwarzwald.de.

Preise warten auf die Besten

Die Kommunen, der Landkreis Calw und die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald hoffen auf eine rege Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker sowie Interessierten beim Stadtradeln, um aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und Radverkehrsförderung zu setzen. Zudem warten auf die besten Radfahrenden und Radteams erneut tolle Preise.

Bei Rückfragen rund um die Kampagne im Landkreis Calw geben die lokalen Koordinatoren der jeweiligen Kommune oder Mehmet Tubay per E-Mail an Mehmet.Tubay@kreis-calw.de Auskunft.

Mehr Informationen sind auch im Internet auf der Website des „Stadtradelns“ und in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter (heute X) und Instagram abrufbar.