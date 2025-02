1 Tim Staiger und der TSV Frommern testen am Samstag wieder auf dem eigenen Kunstrasen. Foto: Kara

Die U23 der TSG Balingen spielt am Samstag beim südbadischen Verbandsligisten SC Pfullendorf. Auch die vier Vertreter aus der Landesliga sind im Einsatz.









Link kopiert



Nach dem kurzfristig anberaumten Testspiel in Schaffhausen vergangenes Wochenende, läuft die Vorbereitung der TSG Balingen II nun nach „Plan“. Am Samstag steht der Vergleich mit dem SC Pfullendorf (15 Uhr Anstoß in Pfullendorf) an.