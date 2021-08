2 Gruppenfoto am Baumhaus-Baulager: links vorne Projektleiter Tobias Weißenmayer vom Bund für Baumhaustechniker. Foto: Gegenheimer

"In Bäumen mit Seilen wie die Profis klettern, mit Werkzeugen vorgefertigte Hölzer so verbinden, dass ein Baumhaus entsteht" – der Bund für Baumhaustechniker versprach nicht zu viel in seiner Ankündigung für ein Teamprojekt, das oberhalb der Eyachmühle über neun Tage stattfand.

Dobel-Eyachmühle - Dazu gab es für die Teilnehmer noch einiges mehr zu erleben – nicht umsonst hat sich der Verein "Bildung, Forschung, Natur, Sport und Jugend" auf die Fahnen geschrieben. "Das Gemeinschaftserlebnis und die Erlebnispädagogik stehen im Vordergrund", erklärte Projektleiter und Diplom-Sozialpädagoge Tobias Weißenmayer. So wurde im Bach gebadet, in der Hängematte gechillt, Strom über die eigene Solaranlage erzeugt – zum Aufladen der Werkzeug- oder Handyakkus –, übernachtet in Schlafsäcken in einem Zelt, das der wechselhaften Witterung deutlich ausgesetzt war.

