1 Das Team der Wirtschaftsförderung der WTVS GmbH (v0n links): Susanne Orlowski, Karsten Frech, Geschäftsführer Matthias Jendryschik und Citymanager Thomas Herr. Foto: WTVS

Thomas Herr ist der erste Citymanager in Villingen-Schwenningen. Überdies wurde das Team der Wirtschaftfsförderung gestärkt.















Villingen-Schwenningen - Das Team der Abteilung Wirtschaftsförderung der städtischen Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS) ist ab 1. Juni komplett aufgestellt. Zum einen konnte eine Stelle nachbesetzt werden, zum anderen wurde die neu geschaffene Stelle des Citymanagers für VS ebenfalls bereits besetzt, heißt es in einer Mitteilung.

Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der städtischen WTVS GmbH, freut sich über das mit drei Mitarbeitern nun vollständige Team: "Wir freuen uns die neuen Kollegen bei uns in VS begrüßen zu können und sind überzeugt, dass wir mit diesem hochmotivierten Team und einem breiten Erfahrungsschatz einen Mehrwert für VS, insbesondere für die Wirtschaft und unsere Innenstädte bieten können."

Karten Frech verstärkt Team

Seit dem 1. Januar verstärkt bereits Karsten Frech das Team der WTVS. Gegen eine Vielzahl von qualifizierten Bewerbern habe er die Auswahlkommission von sich überzeugen können, teilt die WTVS mit. Den Angabe zufolge absolvierte Karsten Frech nach dem Abitur erfolgreich ein betriebswirtschaftliches Studium an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen. Anschließend zog es ihn nach Stuttgart, wo er ein Traineeprogramm bei einer Zentralbank im Bereich Kredit-Handel und Industrie durchlief. Der Finanzbranche hielt er auch weiterhin die Treue. Während seiner Laufbahn konnte er umfangreiche Erfahrung als Führungskraft und auch im Bereich Firmenkunden sammeln.

Als früherer ehrenamtlicher Gemeinderat ist er auch mit kommunalen Abläufen bestens vertraut. "Neben einem aktiven Gewerbeflächenmanagement und der Ansiedlung innovativer Unternehmen sind mir die Zukunftsthemen grüne Energie, Digitalisierungskompetenz und Fachkräftesicherung besonders wichtig und geeignet, den Wirtschaftsstandort VS zukunftsfest zu machen", sagt Frech und ergänzt: "Ich freue mich sehr darauf, an diesen Themen gemeinsam mit dem Team der WTVS und der Stadtverwaltung und unseren Partnern in Verbänden und Unternehmen zu arbeiten."

Erster Schwerpunkt seiner Tätigkeit bei der WTVS wird das Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. Berufsbegleitend absolvierte der nach eigener Aussage regional verwurzelte gebürtige Spaichinger zusätzlich ein Studium zum Wirtschaftsförderer (VWA). Der 48-Jährige ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. In seiner Freizeit musiziert er gerne in einer Musikkapelle und powert sich beim Tennisspielen und Skifahren aus.

Thomas Herr ist Citymanager

Mit der neuen Personalie ist das Team der WTVS noch nicht ganz komplett: Anfang des Jahres wurde die neu geschaffene Stelle eines Citymanagers ausgeschrieben, der sich auf die Gestaltung und Begleitung von Innenstadtthemen fokussieren soll. Ab dem 1. Juni wird Thomas Herr die WTVS als Citymanager unterstützen. Die Ideen und Maßnahme die Thomas Herr der Auswahlkommission für die Innenstädte von Villingen und Schwenningen präsentierte, überzeugte die Auswahlkommission, teilt die WTVS mit. In einem zweistufigen Auswahlverfahren setzte sich der 46-Jährige durch.

Als Kaufmann im Groß- und Außenhandel mit berufsbegleitenden Weiterbildungen zum Handelsfachwirt IHK, eEconomic-Master GA sowie Social-Media-Manager VWA möchte Thomas Herr die Innenstädte beleben und deren Attraktivität herausarbeiten und steigern, informiert die WTVS. "Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und auf den Ausbau des Netzwerkes aller Innenstadtakteure und den Austausch untereinander. Villingen-Schwenningen als Oberzentrum der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg hat sehr viel zu bieten. Wir haben beste Voraussetzungen, um die Innenstädte für Einwohner und Besucher noch attraktiver zu gestalten", sagt Herr. "Eine große Aufgabe wird sein, wie wir die Innenstädte von Villingen und Schwenningen profilieren und für die Zukunft fit machen."

Thomas Herr wohnt mit seinem Partner in Grüningen. Davor wohnte er mehrere Jahre in Villingen und Schwenningen. Gesellschaftlich ist er in Villingen-Schwenningen stark verwurzelt. In seiner Freizeit kocht er gerne, fährt Rad oder liest.

Das Team

Leiter des Teams Wirtschaftsförderung wird Karsten Frech, an den neben Thomas Herr auch Wirtschaftsförderin Susanne Orlowski berichtet, die mit ihrem großen Erfahrungsschatz und Netzwerk das Team unterstützen wird, so die WTVS.