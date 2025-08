Der Umzug in das neue Polizeirevier Horb ist in vollem Gange – und laut Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, herrscht im Team nicht nur geschäftiger Betrieb, sondern auch große Vorfreude. Das moderne Dienstgebäude in der Hornaustraße 8 steht kurz vor der vollständigen Inbetriebnahme.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen standen bereits seit einiger Zeit in den Startlöchern und fieberten dem Umzug entgegen. Nicht wenige haben die Chance genutzt in ihren Büros kräftig ’auszumisten’. Moderne Einrichtung und Technik, funktionale und helle Räume, bürgerfreundliche Gegebenheiten und vieles mehr. Kurz um: Wir freuen uns auf den Start im neuen Dienstgebäude!“, so Koch. Der Umzug selbst werde in echter Teamarbeit gestemmt – mit Unterstützung des Inneren Dienstes, der Technikspezialisten und der gesamten Revierbelegschaft.

Mitarbeiter früh eingebunden Die Mitarbeitenden hatten von Anfang an Mitspracherecht bei Planung und Umsetzung. „In allen Phasen, der Vorplanung bis hin zum Einzug, waren und sind die Kolleginnen und Kollegen an dem Prozess beteiligt. Die Wünsche und Anregungen wurden unserem Team, dem Projekt Neubauten des Polizeipräsidiums Pforzheim, vorgetragen und fanden Einfluss“, erklärt Koch.

Neues Gebäude nicht nur funktional

So sei sichergestellt worden, dass das neue Gebäude nicht nur funktional, sondern auch an den Arbeitsalltag angepasst ist.

Einzug unter besonderen Vorzeichen Nach knapp drei Jahren Bauzeit sollte das neue Revier voraussichtlich noch dieser Woche vollständig bezogen sein. Während des Umzugs – dieser sollte rund drei Tage dauern – blieb der Streifendienst für die Bürger ohne Einschränkungen einsatzfähig. Erreichbar ist das Revier weiterhin unter der Telefonnummer 07451/960 oder über den Notruf 110.

Nachhaltig und zukunftsfähig Das Gebäude ist auf moderne Anforderungen der Polizeiarbeit ausgelegt. „Es handelt sich um ein zukunftsorientiertes, durchdachtes und modernes Gebäude. Beispielhaft wurde hierbei der Fokus auf das Thema e-Mobilität, regenerative Energien, moderne IT etc. gelegt“, betont Koch.

Photovoltaik und E-Ladestationen

Auch das novellierte Klimaschutzgesetz habe den Bau beeinflusst: 2021 wurden zusätzliche Photovoltaikflächen ergänzt, 2023 das Konzept für E-Ladestationen erweitert.

Keine offizielle Bürger-Einweihung, aber Perspektiven offen Ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung sei derzeit nicht geplant, räumt Koch ein. „Wir befinden uns derzeit noch in einer Phase, in welcher der Revierbetrieb bei neuer Umgebung sicherlich einige Zeit benötigt, bis sich alles eingespielt hat. Danach setzen wir uns mit dem Thema ‚Tag der offenen Tür‘ gerne auseinander.“ Eine offizielle Schlüsselübergabe an das Revierteam sei jedoch für Mitte September vorgesehen – unter Beteiligung von Politik, Behörden und Projektverantwortlichen. Die Organisation übernimmt das Amt Vermögen und Bau Pforzheim gemeinsam mit dem Polizeipräsidium.

Neue Kunst – Verzicht auf Historie

Skulptur

Ein besonderes architektonisches Detail sticht am neuen Standort ins Auge: Auf dem Vorplatz steht eine Skulptur mit Symbolkraft. „Ein weißer monolithischer Marmorstein in Winkelform erstreckt sich vom Vorplatz zur tiefer gelegenen Wiese. Es ist eine Bank für alle Menschen, die hier ein und ausgehen“, beschreibt Koch. Die Skulptur stammt von den Künstlern David Semper und Anna Staudt (Neuss) und greift die Themen Stabilität, Gleichgewicht und Vermittlung auf – zentrale Elemente im Alltag der Schutzpolizei.

Keine Übernahme historischer Objekte

Auf Rückfrage teilt Koch mit, dass keine historischen Gegenstände aus dem bisherigen Revier übernommen wurden. Der Fokus lag vollständig auf einem Neuanfang mit durchdachter und zeitgemäßer Ausstattung.

Standort

Das neue Revier liegt zentral, ist fußläufig vom Bahnhof und der Innenstadt erreichbar und bietet moderne Arbeitsbedingungen sowie bürgerfreundliche Infrastruktur – ein Meilenstein für die Polizei in Horb.