Team hinter Ardian Krasniqi: Aus Rottweil in die Arenen – Primetime Promotion mischt den Boxsport auf

„Showdown for Legacy IV“: Am 27. Juni kämpft Ardian Krasniqi um den EM-Titel. Hinter ihm und den Box-Events, die Tausende anziehen, steht die Rottweiler Agentur „Primetime Promotion“.

Deutscher Meister im Halbschwergewicht und WBO-Ranglisten-Siebter mit zwölf Siegen durch K. o. bei zwölf Profikämpfen: Ardian Krasniqi ist aktuell Rottweils Aushängeschild, was den Boxsport angeht. Um ihn auf seinem Weg an die Spitze zu unterstützen, haben die Rottweiler Versicherungsvertreter Klaus Müller und Arber Krasniqi „Primetime Promotion“ gegründet. Nach zwei Jahren haben sie ihren Boxstall nicht nur um einige vielversprechende Athleten erweitert, ihre Box-Events ziehen auch bis zu 4000 Besucher an. Wir haben die Beiden zum Gespräch getroffen.

Was im Kleinen mit einer Idee im Büro begonnen hat, ist innerhalb von zwei Jahren zu etwas ganz Großem geworden. „Wir gehören mittlerweile mit zu den größten Promotions in Deutschland, die Box-Events in großen Arenen organisieren“, teilt uns Klaus Müller mit. Und „Primetime Promotion“ habe inzwischen acht Profiboxer aus dem ganzen Bundesgebiet unter Vertrag.

Enge Verbindung zur Familie Krasniqi

Müller, der seit 30 Jahren sein eigenes Versicherungsbüro in der Rottweil Hauptstraße betreibt, ist nicht nur seit langer Zeit ein großer Boxfan, sondern auch eng mit der Familie Krasniqi verbunden. So verfolgte er nicht nur die Karriere von Boxlegende Luan Krasniqi, der Ende der 1990er-/Anfang 2000er-Jahre zahlreiche Titel holte, sondern unterstützte auch dessen Neffen Ardian von Anfang an.

Unsere Empfehlung für Sie Profiboxen Ardian Krasniqi geht neue Wege Boxsport hat in Rottweil seit fast 75 Jahren Tradition, seit 1950 gibt es den BSV mit über Jahrzehnten erfolgreichen Athleten. Nun gibt es dank Primetime Promotion in der Neckarstadt etwas ganz Neues.

Und der strebte bald schon nach mehr Kämpfen, um in seiner Karriere als Profiboxer voranzukommen. Deshalb gründeten Klaus Müller und sein Kollege Arber Krasniqi, Ardians Bruder, „Primetime Promotion“ und übernahmen damit sowohl das Management Krasniqis als auch die Organisation von Box-Events, in deren Organisation auch gut und gerne mal eine mittlere fünfstellige Summe fließt.

Der nächste große Schritt

2024 fand der erste „Showdown for Legacy“ statt, in dem sich Krasniqi vor rund 2500 Zuschauern den „WBO Intercontinental“-Meistertitel erkämpfte. „In dieses Event sind wir noch ganz blauäugig reingegangen“, erzählt Klaus Müller. Mittlerweile laufe die Organisation deutlich routinierter und professioneller ab.

Doch schon die Premiere sorgte für Furore. „Danach haben sich viele weitere Boxer bei uns gemeldet“, erzählt Arber Krasniqi. Und so wuchs der Boxstall. Aber auch die Events wurden immer größer. Krasniqi hat seinen Titel schon zweimal verteidigt. Jetzt steht der nächste ganz große Schritt an: die Europameisterschaft.

Management und Matchmaking

Während Klaus Müller sich vor allem ums Managen der Athleten – vom Vermitteln von Werbeverträgen bis zur Trainingslagersuche – und das Sponsoring kümmert, liegen Arber Krasniqis Stärken in der Event-Organisation und im „Matchmaking“, also der Auswahl der Gegner.

Bei Titelkämpfen stelle man eine Anfrage an den entsprechenden Box-Verband, erklärt Krasniqi das Vorgehen. Dieser prüfe dann, ob der Boxer die Voraussetzungen – dazu zählt zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Kämpfen – erfüllt und schlage mehrere Gegner vor. Mit denen gehe er dann in Verhandlungen, erklärt Arber Krasniqi.

Für den Kampf, der am 27. Juni in der MHP Arena Ludwigsburg ansteht, wird nun Vinko Zadro aus Kroatien Ardian Krasniqis Gegner sein. Auch er hat alle seiner zwölf Kämpfe durch K. o. gewonnen. Beide hätten dabei nicht länger als fünf Runden geboxt. Der Kampf um den Europameistertitel im Halbschwergewicht verspricht also, spannend zu werden.

Beim „Showdown for Legacy IV“ wird es außerdem elf weitere Kämpfe geben, darunter auch einige Titelkämpfe. So steigen beispielsweise Bujar Tahir, Viktor Cakiqi und Maddy Mohrhardt in den Ring. Übertragen wird das Ganze von „Bild Plus“ und dem albanischen öffentlich-rechtlichen Sender RTK 1.

Herausforderungen und große Ziele

Ein großes Ziel für die Zukunft wäre ein Vertrag mit einem großen Streaminganbieter oder einem deutschen TV-Sender, verraten uns Müller und Krasniqi, die „Primetime Promotions“ mit einem im Kern gerade einmal dreiköpfigen Team als Unterstützung wuppen. In Veranstaltungswochen sorgen dann rund 30 Leute dafür, dass bei den Box-Events alles rund läuft. Die größte Herausforderung sei meist, eine geeignete Location zu finden, sollte die doch im Südwesten liegen und Platz für 4000 bis 5000 Zuschauer bieten.

Für ihre Athleten wollen Klaus Müller und Arber Krasniqi weiterhin gute Kämpfe organisieren und sie damit möglichst schnell voranbringen – insbesondere natürlich Ardian Krasniqi, der nicht nur für „Primetime Promotion“ ein „Aushängeschild“ ist, sondern auch für Rottweil und Süddeutschland. Das große Ziel für den aufstrebenden Profiboxer? Der Kampf um einen WM-Titel, im saudi-arabischen Riad beispielsweise. Doch zunächst muss er sich beim „Showdown for Legacy IV“ am 27. Juni behaupten.

Tickets gibt es noch auf eventim.de, weitere Informationen zu „Primetime Promotion“ und ihren Athleten auf primetimepromotion.de