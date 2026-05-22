Team hinter Ardian Krasniqi: Aus Rottweil in die Arenen – Primetime Promotion mischt den Boxsport auf

„Showdown for Legacy IV“: Am 27. Juni kämpft Ardian Krasniqi um den EM-Titel. Hinter ihm und den Box-Events, die Tausende anziehen, steht die Rottweiler Agentur „Primetime Promotion“.
Deutscher Meister im Halbschwergewicht und WBO-Ranglisten-Siebter mit zwölf Siegen durch K. o. bei zwölf Profikämpfen: Ardian Krasniqi ist aktuell Rottweils Aushängeschild, was den Boxsport angeht. Um ihn auf seinem Weg an die Spitze zu unterstützen, haben die Rottweiler Versicherungsvertreter Klaus Müller und Arber Krasniqi „Primetime Promotion“ gegründet. Nach zwei Jahren haben sie ihren Boxstall nicht nur um einige vielversprechende Athleten erweitert, ihre Box-Events ziehen auch bis zu 4000 Besucher an. Wir haben die Beiden zum Gespräch getroffen.