Verbandsliga: SF Elzach-Yach - SC Lahr 0:7 (0:3). Ein wahres Schützenfest feierten die Kicher von der Dammenmühle am Samstag in Elzach. Nach der 1:4-Niederlage in der Hinrunde ist die Revanche damit mehr als gelungen.

Im Vorfeld hatten die Beteiligten den SC Lahrs noch von einer harten Nuss und einem unangenehmen Gegner gesprochen. „Vor diesem Hintergrund können wir wirklich stolz auf uns sein“, berichtet SC-Coach Sascha Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es war wirklich ein außergewöhnlich gutes Spiel“, blickt er auf die Leistung seiner Schützlinge zurück. Aktuell habe man einen richtig guten Lauf. Sechsmal haben die Lahrer in der Rückrunde zu Null gespielt, seit sechs Spielen ist das Team ungeschlagen. Gegen Tabellenführer Denzlingen blieb es in der Vorwoche beim 0:0, gegen den Tabellendritten vom SV Linx gelang ein 4:0.

Natürlich müsse man bei dem guten Ergebnis gegen Elzach-Yach auch differenzieren, so Schröder. Für den SC sei es ein „Sahnetag“ gewesen. Schon in der Halbzeit stand es 3:0 aus Sicht der Lahrer, nur kurz nach der Pause ging es mit einem Doppelpack von Adriano Spoth weiter.

„In den ersten 20 Minuten hatten wir uns dagegen noch schwer getan“, so Schröder. Grund sei etwa der tiefere Platz gewesen. Nach dem ersten Tor von Nikolas Zeyer in der 26. Minute sei der Bann dann aber gebrochen gewesen. In der Folge trafen noch Dominik Kaufmann in der 40. Minute und Sören Zehnle in der Nachspielzeit.

In den kommenden Tagen stehen zwei Spiele an

Die Spielfreude sei da gewesen, ebenso der Zug zum Tor, so Schröder. Nach dem doppelten Streich von Spoth in der 48. und 51. Minuten trafen noch Zeyer in der 64. und Larsen Naletilic in der 67. Minute. Der gegnerische Torwart Niklas Schindler habe lediglich einen Ball der Lahrer halten können, so Schröder.

In der Tabelle stehen die Lahrer nun mit insgesamt 38 Punkten auf dem sechsten Rang. „Die Stimmung im Team ist gut“, gibt Schröder einen Einblick. Das sei sie aber auch schon in der Hinrunde so gewesen, da hätten aber die Ergebnisse nicht gepasst. „Rechnerisch ist der Kampf gegen den Abstieg vielleicht noch nicht geschafft“, erklärt Schröder. Die Form zeige aber ganz klar in die richtige Richtung. Der Coach glaubt, dass in den nächsten ein oder zwei Spielen die magische 40 im Punktekonto stehen sollte.

Nun warten innerhalb einer Woche gleich zwei Spiele auf den SC Lahr. Am Donnerstag geht es auf dem heimischen Rasen gegen den FC Auggen. „Das Team steht nicht zu Unrecht im Pokalfinale“, gibt Schröder zu bedenken. Die beiden Teams seien auf Augenhöhe, auch tabellarisch. Direkt weiter geht es dann bereits am Samstag auswärts gegen ESV Südstern Singen.

„Wir haben eine maximale Verantwortung und können noch Einfluss auf den Abstiegskampf nehmen“, blickt Schröder auf die weitere Spiele der Saison voraus. Man habe ganz klar den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnnen, wie der Coach abschließend verdeutlicht.

SC Lahr: Leptig, Sö. Zehnle, Naletilic (85. Mika Fleig), Wirth, Spoth (71. Shevaha), Häußermann (47. Lehmann), Allgaier, Kalt, Zeyer, Kaufmann (58. Birkle), Keita (85. Uca). Tore: 0:1 Zeyer (26.), 0:2 Kaufmann (40.), 0:3 Zehnle (45+1), 0:4 Spoth (48.), 0:5 Spoth (51.), 0:6 Zeyer (64.), 0:7 Naletilic (67.).