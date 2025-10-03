Team der Stunde kommt: HBW vor kniffligem Projekt

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten möchte nach der Pleite in Coburg zurück in die Spur. Das wird gegen die HSG Nordhorn-Lingen ein schweres Unterfangen.
Den einen steckt noch ein herber Dämpfer in den Knochen, die anderen schweben auf Wolke sieben. Das sind die mentalen Voraussetzungen wenn der HBW Balingen-Weilstetten am Samstagabend die HSG Nordhorn-Lingen empfängt (19.30 Uhr, Mey Generalbau Arena). Zog der HBW vor Wochenfrist beim bis dato noch sieglosen HSC 2000 Coburg mit 28:37 den Kürzeren, sorgte Nordhorn-Lingen am Dienstagabend im DHB-Pokal für Furore.