Team auf Platz drei: Lahrer Ringer sahnen bei südbadischen Meisterschaften ordentlich ab

An zwei Wochenenden hintereinander fanden die südbadischen Meisterschaften im Ringen statt, die für die Landestrainer der Indikator für die Nominierungen zu den deutschen Meisterschaften sind. RGL-Trainer Toni Oldak war voll des Lobes für beide Veranstaltungen, ausgerichtet von der Eiche Radolfzell und dem KSV Hofstetten.

Luis Fening (74 Kilogramm) erkämpfte sich bei den Männern im freien Stil verdient die Bronzemedaille. Er musste sich lediglich dem Bundesliga-Ringer und auch international sehr erfolgreichen Kevin Henkel vom TuS Adelhausen geschlagen geben. Chima Chuba wurde verdient südbadischer Vizemeister in der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm.

Maxim Miller (55 Kilogramm), Lukas Herbertshagen (71 Kilogramm) und Erik Wasimiller (110 Kilogramm) wurden südbadische Meister bei der A-Jugend im griechisch-römischen Stil. Gold holten auch die B-Jugendlichen Damian Hepting (41 Kilogramm) und Yaroslav Voronov (80 Kilogramm).

A-Junior Jason Keil behält knapp die Oberhand

Im griechisch-römischen Stil wurden Eugen Schell (60 Kilogramm) und Marc Fischer (82 Kilogramm) südbadische Meister. Calvin Keil (97 Kilogramm) erkämpfte sich Bronze. Mike Köln startete in der mit 19 Teilnehmern stark besetzten Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm. Nach vier souveränen Siegen und zwei Niederlagen landete er auf Rang fünf.

Südbadischer Meister in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm der A-Jugend im freien Stil wurde Jason Keil. Im Kampf um die Goldmedaille boten er und Dario Fischietti von der RKG Freiburg 2000 den Zuschauern einen tollen Kampf, den Keil am Ende mit 4:3 für sich entschied. Ebenfalls südbadischer Meister wurde Erik Wasimiller in der Gewichtsklasse 110 Kilogramm bei der A-Jugend. Lukas Herbertshagen (A-Jugend, 71 Kilogramm) erkämpfte sich die Bronzemedaille mit nur einer Niederlage. Platz vier holte sich Kirill Stepanov in der Klasse der A-Jugend bis 48 Kilogramm. Bei den B-Junioren wurden Damian Hepting (41 Kilogramm) und Yaroslav Voronov (80 Kilogramm) jeweils südbadischer Meister. Lius Justus erkämpfte sich die Silbermedaille in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm.

In der Gesamtwertung der A-, B- und C-Jugend kam die RG Lahr auf den dritten Platz hinter dem TuS Adelhausen und dem VfK Mühlenbach. Trainer Oldak nahm den Pokal strahlend in Empfang. Die Landestrainer waren vor Ort und analysierten viele Kämpfe. Nun bleibt abzuwarten, wer für die kommenden deutschen Meisterschaften nominiert wird.