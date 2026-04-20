TC Wildberg hat einiges vor: Der TC Wildberg hat das 50. Jubiläum fest im Blick

Der Wildberger Verein plant die Saisoneröffnung am 3. Mai sein Sommerfest am 25. Juli. Auch einen Rückblick auf 2025 gab es bei der Hauptversammlung.
Vorsitzende Vivien Kühnle eröffnete die Versammlung und gab einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2025 des Tennisclubs Wildberg. Sie ging dabei auf zahlreiche Veranstaltungen ein, darunter das Neujahrsturnier, die Saisoneröffnung, das Sommerfest mit Jedermannturnier, die Teilnahme am Sommerferienprogramm der Stadt Wildberg sowie ein Integrationstag für Flüchtlinge. Da der Verein in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, soll dieses sowohl bei der Saisoneröffnung am 3. Mai als auch beim Sommerfest am 25. Juli besonders hervorgehoben werden.