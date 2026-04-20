TC Wildberg hat einiges vor: Der TC Wildberg hat das 50. Jubiläum fest im Blick

Der Wildberger Verein plant die Saisoneröffnung am 3. Mai sein Sommerfest am 25. Juli. Auch einen Rückblick auf 2025 gab es bei der Hauptversammlung.

Vorsitzende Vivien Kühnle eröffnete die Versammlung und gab einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2025 des Tennisclubs Wildberg. Sie ging dabei auf zahlreiche Veranstaltungen ein, darunter das Neujahrsturnier, die Saisoneröffnung, das Sommerfest mit Jedermannturnier, die Teilnahme am Sommerferienprogramm der Stadt Wildberg sowie ein Integrationstag für Flüchtlinge. Da der Verein in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, soll dieses sowohl bei der Saisoneröffnung am 3. Mai als auch beim Sommerfest am 25. Juli besonders hervorgehoben werden.

Verein erzielt kleinen Überschuss Schatzmeisterin Beate Melcher stellte die Finanzlage vor. Der Verein konnte seine Einnahmen und Ausgaben weitgehend im Gleichgewicht halten und erzielte einen kleinen Überschuss. Die größten Einnahmen resultierten aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, während die Ausgaben überwiegend in die Instandhaltung der Tennisanlage flossen.

Langjährige Mitglieder wurden im Rahmen der Hauptversammlung geehrt. Foto: Corinna Traub

Sportwart Jonas Braun berichtete von zwei erfolgreichen internen Vereinsturnieren sowie fünf Mannschaften, die am Spielbetrieb teilgenommen haben. Besonders erfreulich war der Meistertitel der Herren 50, die in die Bezirksstaffel aufsteigen.

Nächster Arbeitseinsatz am 25. April

Der Technische Leiter Tobias Schechinger informierte über notwendige Arbeiten am Vereinsheim im vergangenen Jahr. Zudem kündigte er an, dass für die Frühjahrsinstandsetzung der Plätze noch einige Arbeitseinsätze geplant sind. Die ersten Arbeitseinsätze sind bereits angesetzt, der nächste soll am 25. April stattfinden.

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Als Vertreter der Stadt Wildberg war Erhard Schulz anwesend. Er würdigte die positive Entwicklung des Vereins und führte sowohl die Entlastung des amtierenden Vorstands als auch die anschließenden Neuwahlen durch.

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Bei den Wahlen wurde Beate Melcher erneut zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Ebenso wurden Beate Melcher (Schatzmeisterin), Corinna Traub (Schriftführerin) und Elke May (Beisitzerin) in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Ausschuss gewählt wurde Pietro Rubera als Beisitzer. Steffi Schaumberger wurde erneut zur Kassenprüferin gewählt.

Ehrungen

10 Jahre:

Heidi Reichle

20 Jahre:

Marius Eckert und Michael May

50 Jahre:

Annerose Böttcher, Martin Petersohn, Rainer Wacker und Heinz Gärtner