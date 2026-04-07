TC Grenzach-Wyhlen: In lockerem Rahmen Tennis und Padel ausprobieren

1 Der Padel-Sport befindet sich im Aufwind. Foto: Pixabay/IGfotojonas Der TC Grenzach-Wyhlen hat sich zur Saisoneröffnung für alle Interessierten etwas Besonderes einfallen lassen.







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Der Tennisclub Grenzach-Wyhlen lädt für Samstag, 11. April, zur großen Saisoneröffnung auf seiner Anlage am Gmeiniweg ein. Von 15 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um Tennis und Padel. Im Mittelpunkt steht ein kostenloses Schnuppertraining für alle Interessierten – sowohl im klassischen Tennis als auch auf dem neuen Padelplatz. Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder sportlich Ambitionierte: Jeder ist dazu eingeladen, die beiden Sportarten kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Neben dem sportlichen Angebot sorgt der Verein auch für das leibliche Wohl. Bei Essen und Getränken bietet sich die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre den Club kennenzulernen und mit Mitgliedern ins Gespräch zu kommen.