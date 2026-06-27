TC BW Villingen: Topduell der Badenliga läuft an der Villinger Klosterhalde

1 Die Villinger Oberliga-Herren haben ebenfalls daheim ein Derby gegen Donaueschingen. Foto: Jürgen Müller Die Herren 30 des TC BW Villingen und des TC BW Donaueschingen treffen aufeinander. Die Villinger Oberliga-Herren brauchen gegen den Nachbarn jeden Punkt für den Klassenerhalt.







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Viel los an diesem Sonntag an der Villinger Klosterhalde. In der Badenliga der Herren 30 steigt ab 10 Uhr das Top-Duell und Derby zwischen dem TC BW Villingen und dem TC BW Donaueschingen. Beide Teams haben bislang lediglich jeweils eine Niederlage auf dem Konto. Wer dieses Spiel gewinnt, kann sich Hoffnungen auf den Meistertitel machen.