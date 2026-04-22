TC BW Villingen – TC Schwenningen: Statt Wimbledon? Tennis-Star Dominik Koepfer an 1 – Umbruch am Neckar

Wo stehen die beiden Tennis-Aushängeschilder der Doppelstadt kurz vor dem Saisonbeginn. Die Vilinger setzen auf den Nachwuchs – in Schwenningen gibt es kein Damenteam mehr.
Die neue Tennis-Saison naht in großen Schritten. Der TC BW Villingen und der TC Schwenningen stehen in den Startlöchern. Während unter Chefcoach Jürgen Müller an der Klosterhalde die Team-Planungen in den vergangenen Wochen normal liefen, erlebt der TC Schwenningen eine schwierige Zeit. Über allem steht aber, dass eventuell Weltklasse-Spieler Dominik Koepfer für seinen Heimatclub im Sommer aufschlagen wird.