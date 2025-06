Der TC Aichhalden-Rötenberg war auch dieses Jahr wieder im Trainingslager in Pieve di Tremosine am Gardasee.

Für die 26 Teilnehmer standen dabei über Christi Himmelfahrt von Mittwoch bis Samstag insgesamt 54 Trainingsstunden auf dem Programm.

In sechs Gruppen aufgeteilt wurde dabei auf drei Plätzen bei herrlichem Sonnenschein jeweils in freiem Einzel- oder Doppel-Spiel oder individuell in Trainerstunden an den Tennisfähigkeiten gefeilt.

Erholt wurde sich im hoteleigenen Pool, der Sauna und dem Whirlpool, eingebettet in das atemberaubende Panorama Tremosines. Die Abende verbrachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei gemeinsamen Abendessen, bevor im Restaurant, der Hotelanlage oder im Mamacita im Herzen Tremosines das Teambuilding der anderen Art nicht zu kurz kam.

Zeit am Pool mit Blick auf den Monte Baldo

Am Samstag nach den letzten Trainingseinheiten wurde schließlich noch Zeit am Pool verbracht und die einmalige Aussicht von der Schauderterrasse am Westufer mit Blick auf den Monte Baldo und den gesamten mittleren Gardasee genossen, bevor es am Sonntag zurück nach Deutschland ging.

Auch wenn das Trainingslager in diesem Jahr durch das spät liegende Christi Himmelfahrt und die früh startende Saison verhältnismäßig spät im Tenniskalender stattfand, war es aus Sicht des TC Aichhalden-Rötenberg wieder ein voller Erfolg.