Taylor Swift in Gelsenkirchen: Schöner glitzern mit den Swifties

22 Taylor Swift beim Auftritt in Gelsenkirchen Foto: dpa/Marius Becker

Willkommen in Swiftkirchen! Zum Auftakt der Deutschlandkonzerte von Taylor Swift verwandelt sich Gelsenkirchen in eine funkelnde All-American-Girl-Partyzone. Ein Erlebnisbericht.









Die nette Kollegin hat Kinder und kennt sich aus: „Du kannst doch nicht einfach so auf ein Taylor-Swift-Konzert gehen!“, hat sie sich entrüstet. Schließlich ist das die „Eras“-Tour. Und da ist jedes Outfit ein modisches Bekenntnis zu einer Lebensphase der wahrscheinlich mächtigsten Frau der Welt, die nebenher auch noch Popstar ist. Wer also am Mittwoch beim ersten Konzert Taylor Swifts dabei ist, darf in Gelsenkirchen nicht in Jeans und T-Shirt auftauchen, sondern sollte tief in den hinteren Ecken des Kleiderschranks nach selten Getragenen wühlen. Und wer das Glück hat, dort ein Sakko mit Goldpailletten hervorkramen zu können, das wohl mal für irgendeine Faschings- oder Halloween-Party angeschafft wurde, macht garantiert nichts falsch. Denn bei all den Kostümwechseln, die Taylor Swift am Mittwochabend beim ersten ihrer Deutschlandkonzerte pompös zelebriert: Pailletten finden sich eigentlich in allen ihren Outfits.