1 Taylor Swift war mit der Rapperin Ice Spice (links, mit orangeroten Haaren) und den Schwestern Este und Danielle Haim ins Stadion gekommen. Foto: dpa/Gerald Herbert

Das war wahrscheinlich nicht der Abend, den Taylor Swift sich gewünscht hätte. Im Stadion von New Orleans wird sie ausgebuht – und Donald Trump reagiert wenig präsidial.









Buhrufe sind sicherlich nichts, was Taylor Swift häufig hört. Und entsprechend ernüchtert schaute die 35-Jährige auch, als sie auf den Stadionleinwänden eingeblendet wurde. Wahrscheinlich hätte sie die Reaktion des Super-Bowl-Publikums in New Orleans verkraften können, wenn der Abend sportlich anders verlaufen wäre.