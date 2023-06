Die US-amerikanische Popmusikerin kommt im nächsten Jahr nach Deutschland. Wo sind die Konzerte? Wie kommt man an Tickets? Und: Was kosten die?

Die US-amerikanischen Sängerin Taylor Swifts kommt nach Deutschland – sehr zur Freude ihrer Fans, die sich selbst oft als „Swifties“ bezeichnen. Wie die Popmusikerin erst am vergangenen Dienstag ankündigte wird sie im Sommer 2024 im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ für drei Konzerte nach Deutschland kommen. Aber wie kommt man daran? Und: Wie viel kosten die Tickets?

Wie die Konzertagentur Karsten Jahnke mitteilte, werde Swift Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München spielen. Los geht’s hierzulande am 18. Juli 2024 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, danach – am 23. Juli – spielt sie im Hamburger Volksparkstadion und am 27. Juli ist das Olympiastadion in München an der Reihe.

Die Europa-Etappe der „The Eras Tour“ geht am 9. Mai 2024 in Paris los und endet am 17. August 2024 in London. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie am Dienstag: „Ich kann es kaum erwarten, so viele von euch nächstes Jahr auf der The Eras Tour bei diesen neuen internationalen Terminen zu sehen.“

Im Rahmen ihrer Tour wird die Musikerin auch in weiteren europäischen Metropolen auftreten – darunter zum Beispiel Stockholm, Mailand oder Amsterdam.

Wie kommt man an Tickets?

Das ist etwas kompliziert. Fans, die Swift in Deutschland sehen wollen, haben die Möglichkeit, sich ab sofort – und bis Freitagnacht – beim Tickethändler Eventim zu registrieren. Versprochen wird ein „fairer Zugang zu Tickets“. Weiter heißt es auf der Webseite: „Nach den Vorgaben des Veranstalters werden Tickets nach dem Prinzip ‚First come, first served’ verkauft, solange der Vorrat reicht.“ Wer dann Glück hat und einen Link mit Zugangscode erhält, kann ab Mittwoch, 12. Juli, um 10 Uhr am Vorverkauf teilnehmen. Außerdem kann man sich auf der Homepage der Musikerin für die Tickets registrieren.

Wie viel kosten die Tickets?

Noch ist nicht bekannt, wie viel Geld Swifties in die Hand nehmen müssen, um die Musikerin in Deutschland zu sehen. Günstig wird es aber wohl nicht. Als in Amerika Ende letzten Jahres die Tickets für die erste Tour der Sängerin seit fünf Jahren verkauft wurden, brach erst einmal der Server der Ticketmaster-Webseite zusammen. Am Ende gingen viele Fans leer aus. Dort wurden Tickets bis teilweise 30 000 US-Dollar (rund 27 000 Euro) angeboten. Für eine Show in Las Vegas gab es auf dem Schwarzmarkt sogar Tickets, die gut 91 000 US-Dollar (rund 83 000 Euro) kosteten.

Dabei bewegten sich die Preise damals eigentlich im Bereich von 49 bis 899 US-Dollar. Das entspricht zwischen 45 Euro und rund 824 Euro. Vermutlich werden sich die Preise für die Konzerte in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Wie sieht es mit den Ticketpreisen in anderen Ländern aus?

Tickets für ihre Konzerte in Melbourne im Februar 2024 werden mit einer Preisspanne von 79,90 australischen Dollars (rund 61 Euro) bis 379,90 australischen Dollars (rund 235 Euro) angeben. In Japans Hauptstadt Tokio, wo die Sängerin ebenfalls im Februar kommenden Jahres spielt, werden die Preise für Plätze im Tokyo Dome – dem Baseballstadion, in dem die Konzerte stattfinden – von 8 800 japanische Yen (also rund 57 Euro) bis 30 000 japanische Yen (rund 194 Euro) angegeben. VIP-Plätze kosten natürlich um einiges mehr.