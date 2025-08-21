Tauzieher in China: Bronze für starke Jungs aus Böllen und Wieden bei den World Games

Die Tauzieher aus dem Wiesental kommen mit der Bronzemedaille zurück aus China. Worauf es beim Sport ankommt und warum es jetzt noch keine Pause für die Sportler gibt.
„Dieses Mal war es schon außergewöhnlich“, sagt Patrick Frank aus Böllen über seine mittlerweile dritte Teilnahme bei den World Games. Vom 5. bis 12. August war er mit seinem Team der deutschen Nationalmannschaft im Tauziehen in der 640-Kilo-Klasse (acht Sportler wiegen maximal 640 Kilo) in Chengdu, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan im Westen des Landes. Auf der Rückreise war das kostbarste Gepäckstück: Die Bronzemedaille.