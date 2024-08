Tauziehen in Unterkirnach

1 Siegerehrung der besten drei Tauziehmannschaften der Landesliga mit ihrem derzeitigen Tabellenplatz auf der Landesliste in dieser Saison: von links, Platz 2 Dream-Team Siegelau, Platz 1: Tauziehfreunde Böllen, Platz 3 : Tauziehfreunde Dietenbach Foto: Halla Schimkat

An einem Strang zogen die Mannschaften der Landesliga am vergangenen Sonntag. Beim Tauziehwettbewerb in Unterkirnach gaben die Männer trotz Hitze ihr bestes. Der Gastgeber Tauziehfreunde Unterkirnacher schafften es nicht bis auf das Treppchen.









Zwei Tage Tauziehen in Unterkirnach sind nun vorbei. Es waren Wettkämpfe für die Hobby Tauzieher am Samstag und die Tauzieher der Landesliga am Sonntag, die trotz der Hitze tapfer durchgezogen wurden und von den Zuschauern angefeuert und beklatscht wurden.