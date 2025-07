Das Tauziehwochenende der Tauziehfreunde Böllen ging im Schönauer Oberfeld über die Bühne. Seinen Höhepunkt hatte die Veranstaltung am Sonntag mit der Austragung des Finales der DTL in der 640 kg-Klasse und dem vierten Wettkampftag der Badischen Landesliga in der 680 kg-Klasse.

Gleich der erste Zug in der DTL brachte eine kleine Überraschung, als Eschbachtal dem Tabellenführer aus Zell ein Unentschieden abringen konnte. Auch der Gastgeber TZFr Böllen trotze dem Spitzenreiter einen Punkt ab.

Überraschung im großen Finale

Die Halbfinal-Duelle verliefen dann aber wieder standesgemäß. Die Allgäuer aus Zell setzten sich trotz heftiger Gegenwehr der Böllener und Eschbachtal wieder standesgemäß, wie bereits in den drei vorherigen Turnieren. Der Gastgeber, der Zell in der Vorrunde noch einen Zug abgenommen hatte, verlor nun beide Züge. Allerdings dauerte der erste Zug fast zwei Minuten und der zweite 82 Sekunden.

Die Gegenwehr der Tauziehgemeinschaft Wieden-Siegelau dauerte lediglich 38 Sekunden im ersten Zug und 62 Sekunden im zweiten Durchgang.

Die TG Wieden-Siegelau erreicht das Halbfinale. Foto: Uli Nodler

Doch im Finale passierte die große Überraschung. Der Zweite Eschbachtal gewann gegen den Spitzenreiter beide Züge und sicherte sich den Tagessieg. Dieser Erfolg der Eschbachtaler änderte aber nichts mehr am Tabellenstand der DTL. Der Tauziehclub Allgäu Power Zell wurde Deutscher Meister in der 640 kg-Klasse, gefolgt von Eschbachtal auf Platz zwei und Böllen auf Platz drei. Die weiteren Plätze belegten: 4. Wieden-Siegelau, 5. Simonswald, 6. Dietenbach und 7. Buch.

Im Landesliga-Turnier traten neun Mannschaften an. Zu der Stammbesetzung gesellte sich der Tauziehclub Simonswald. Auch in diesem Turnier gab es ein paar kleine Überraschungen. Der Tabellenführer und Gastgeber aus Böllen legte eine fast perfekte Vorrunde hin, nur Dietenbach konnte ein Unentschieden gegen sie erreichen. Die Dietenbacher wiederum fingen sich zwei weitere Punkteteilungen gegen Wieden und die Tauziehgemeinschaft Neuried-Goldscheuer ein. Letztere hatten einen guten Tag und stießen punktgleich mit Dietenbach hinter Böllen und Siegelau zum ersten Mal in dieser Saison ins Halbfinale vor.

Böllen gewinnt das Landesliga-Turnier

Unterkirnach schloss in der Vorrunde zu Wieden auf und konnte Eschbachtal, Simonswald und Horben hinter sich lassen. In den Halbfinal-Duellen forderte Neuried-Goldscheuer vor allem im ersten Zug den Böllenern einiges ab, unterlag aber dann doch glatt in zwei Zügen. Dietenbach wiederum rang Siegelau in drei Zügen nieder und zog so gegen Böllen ins Finale ein. Ähnlich spannend war der Platzierungskampf um Platz 5 zwischen Unterkirnach und Wieden. Auch hier waren drei Züge nötig, um die Entscheidung herbeizuführen. Im kleinen Finale schaffte Neuried-Goldscheuer den ersten Sieg der Saison gegen die durch den langen Wettkampftag etwas ausgepowerten Siegelauer glatt in zwei Zügen. Im Finale ließ der Gastgeber Böllen gegen Dietenbach nichts mehr anbrennen und schaffte den Tagessieg in zwei Zügen.

In der Tabelle bauten sie hierdurch den Vorsprung vor Siegelau und Dietenbach etwas aus. Mit deutlichem Abstand folgt das Trio Eschbachtal, Neuried-Goldscheuer und Wieden vor Unterkirnach, Horben und Simonswald.

In Siegelau ist zuvor der dritte Wettkampftag der Badischen Tauzieh-Landesliga in der 680 kg-Klasse über die Bühne gegangen. Erneut waren alle acht Stamm-Mannschaften am Start. Das Gastgeberteam aus Siegelau lieferte eine nahezu perfekte Vorrunde ab. Im Spitzenduell trennte man sich von Böllen, das ebenfalls unbezwungen blieb unentschieden. In der Finalrunde setzte sich Siegelau klar gegen Eschbachtal und dann auch gegen Böllen durch. nod/pd/ ruem