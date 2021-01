Tauwetter und starke Regenfälle Hochwasser in Horb überflutet Spazierwege

Der Pegelstand am Neckar in Horb beträgt derzeit (Stand 13 Uhr am Freitag) 3,56 Meter und liegt damit noch knapp unterhalb eines zweijährigen Hochwassers (3,59 Meter). Der Pegel an der Eyach zeigt einen Wasserstand von 2,09 Metern, ein zweijährlicher Hochwasserstand würde hier bei 2,54 Metern erreicht.

Die Hochwasservorhersagezentrale veröffentlicht auf ihrer Internetseite fortlaufend aktualisierte Lageberichte und die aktuellen Pegelstände.

Der Lagebericht der Hochwasservorhersagezentrale verzeichnet steigende Pegel an verschiedenen Gewässern mit Einzugsgebiet im Schwarzwald (zum Beispiel die Wutach im Südschwarzwald, die obere Donau mit Zuflüssen, der oberer Neckar mit Zuflüssen). Weiter meldete gestern die Stadtverwaltung: "In Flüssen der Schwäbischen Alb sowie in Oberschwaben (zum Beispiel Schussen) und im Allgäu (Argen) sind schon deutliche Wasserstandsanstiege zu verzeichnen." Dort werden gemäß aktuellen Modellberechnungen an zahlreichen Pegeln Hochwasser im Bereich von zwei- bis fünfjährlichen Ereignissen vorhergesagt, an einzelnen Pegeln auch darüber.

Feuerwehr beobachtet Situation

An den größeren Flüssen des Landes – vor allem in der baden-württembergischen Donau und im Oberlauf des Neckars – wird ein deutliches Hochwasser erwartet.

Im Stadtgebiet, so berichtet die Stadtverwaltung, sind die Pegel in den vergangenen Tagen auf und ab gegangen. Nach den starken Anstiegen von Donnerstag auf Freitag und einem Rückgang oder einem Stagnieren in den frühen Morgenstunden des Freitags begann der Pegel wieder zu steigen.

Die Feuerwehr Horb beobachtet die Hochwassersituation. Die Feuerwehr bittet, die Uferbereiche der Gewässer zu meiden und die Fließgeschwindigkeit nicht zu unterschätzen, auch nicht bei vermeintlich kleinen Bächen.

Die Neckar-Norduferpromenade ist überschwemmt; Spaziergänger müssen umplanen. Auch die Neckarwiesen sind überschwemmt.