Tauwetter im Südwesten Vor allem an Flüssen droht Hochwasser-Gefahr

Tauwetter und orkanartige Böen

Insbesondere an Flüssen im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu sei mit Hochwasser zu rechnen, aber auch in der Donau und im Neckar werde deutliches Hochwasser erwartet. Der für die Einstellung der Schifffahrt im Rheinabschnitt bei Karlsruhe relevante Wasserstand von 7,5 Meter am Pegel Maxau werde voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag überschritten.