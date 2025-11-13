Tausendmal gesagt, tausendmal ist nichts passiert

Der Kampf gegen den Klimawandel beherrscht seit Jahren den öffentlichen, medialen und wissenschaftlichen Diskurs. Doch wie viel Veränderung zum Besseren hat die Dauerpräsenz der Klimakrise wirklich gebracht? Eine Spurensuche.
Mit den Studien zum Klimawandel ist es wie mit Wahlumfragen: Je mehr Forschungsinstitute es gibt, je aufgeblähter der wissenschaftliche Apparat ist, je mehr staatliche Mittel in den Wissenschaftsbetrieb und die Demoskopie fließen, desto mehr wird an Studien, Analysen, Berichten, Reports und was es sonst noch an wissenschaftlicher Expertise gibt, produziert.