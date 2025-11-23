Tausende stöbern und schlemmen: So schön ist der 570. Katharinenmarkt in Seelbach

Der 570. Katharinenmarkt in Seelbach zeigte erneut, warum das Traditionsfest für viele Einheimischen und Gäste ein fester Termin im Jahreslauf ist.
Gestartet wurde im Klostergarten, dort stellten rund 200 Mitwirkende, darunter viele Schüler des Geroldsecker Bildungszentrums, unter der Regie von Christopher Kern ein historisches Schauspiel zur Verleihung des Marktrechts vor rund 600 Jahren dar. Das Freilichtspiel bot einen lebendigen Einblick in die damaligen Ereignisse und bildete den offiziellen Auftakt des Festwochenendes. Eröffnet wurde das dreitägige Volksfest vom Seelbacher Musikverein, dirigiert von Carolin Schorpp.