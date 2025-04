Tausende machen Party in VS: Das war die Lionsnight 2025

Tausende machen Party in VS

70 Foto: Rainer Bombardi

Am Samstag verwandelte die Lionsnight die Innenstadt Villingens in ein Bad pulsierender Musik. Elf Bands und Solisten in zwölf Locations machten in den unterschiedlichsten Stilrichtungen einmal mehr die Nacht zum Tag









Für alle, die danach noch mehr wollten bot sich im Atrium der Volksbank die Gelegenheit beim SWR3 Clubbing weiter zu feiern. Doch so besonders wie der Veranstaltungsort in der Volksbank, war die Idee des Lions Club VS Mitte diverse Gastronomiebetriebe mit Livemusik in den Fokus zu rücken.