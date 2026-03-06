Tausende Liter Milch ausgelaufen: Trübes Wasser in Nagold - das sagt der Kreis zu den Unfallauswirkungen

Tausende Liter Milch haben sich am Freitag nach einem Unfall auf einem Bauernhof in Horb in die Steinach ergossen. Eine Gefährdung für Mensch und Tier bestand wohl nicht.
Es war um 11.10 Uhr am Freitagvormittag als die Warn-App Nina Alarm schlug. Im Auftrag des Brand- und Katastrophenschutzes informierte das Landratsamt Calw über die Freisetzung von mehreren Tausend Litern Milch. Die Folge war, dass sich der Fluss Steinach im Bereich Schietingen deutlich weiß verfärbte. Das gefärbte Wasser suchte sich dann seinen Weg Richtung Nagold.